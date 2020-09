O Famalicão está a negociar a contratação de Gil Dias.



Os famalicenses pretendem recrutar o internacional sub-21 do Mónaco a título de empréstimo. Segundo foi possível saber, o negócio ainda não está fechado, mas está bem encaminhado e o extremo pode apresentar-se às ordens de João Pedro Sousa em breve.



Gil Dias, de 23 anos, chegou ao Mónaco em 2014, mas nunca se afirmou no Principado e foi cedido sucessivamente a Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest e Olympiakos.



Em sentido contrário, o Famalicão está disposto a libertar Walterson assim que fechar a frente de ataque. O Moreirense tem interesse no avançado, que não faz parte das primeiras escolhas de João Pedro Sousa, e está a tentar a sua contratação.



Ao que tudo indica, os próximos dias deverão trazer novidades sobre os dois dossiers.