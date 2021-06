Alcançada a subida à Liga, Pedro Empis deixou o Estoril e assinou pelo Cultural y Deportiva Leonesa, clube que alinha no terceiro escalão do futebol espanhol.



O lateral-esquerdo de 24 anos assinou por duas temporadas com o emblema de Castilla e León.



Empis dividiu a formação entre Estoril e Sporting, clube pelo qual se estreou como sénior. No entanto, o defesa nunca se afirmou no plantel principal dos leões e foi emprestado à Académica em 2017/18 e esteve ainda na equipa de sub-23 antes de assinar em definitivo pelo Estoril.