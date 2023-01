O futebolista brasileiro Fábio Gomes é reforço do Paços de Ferreira até final da época 2022/23, por empréstimo do Atlético Mineiro.

A aquisição foi confirmada este domingo pelo clube pacense, um dia depois da primeira vitória no campeonato, ante o Rio Ave, em Vila do Conde (0-1), à 16.ª jornada.

Fábio Gomes, de 25 anos, iniciou a época no Mineiro, mas foi depois emprestado ao Vasco da Gama, ajudando o histórico clube a voltar ao Brasileirão, com a subida de divisão. Fez um golo em nove jogos.

O avançado, de 1.92 metros, vai jogar no seu terceiro clube fora do Brasil. Também já passou pelo NY Red Bulls, dos Estados Unidos, bem como pelo Albirex Niigata, do Japão.