O Vitória de Guimarães oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Telmo Arcanjo, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Segundo o emblema vimaranense, o médio assinou um contrato válido por quatro épocas, ou seja, até 2027. O Tondela recebeu 400 mil euros pelo jogador de 21 anos que estava no clube desde os sub-19 depois de uma passagem pelo Belenenses.



Arcanjo fez a melhor época da carreira: marcou oito golos e fez cinco assistências em 36 jogos. Perto do fim da temporada, o futebolista sofreu uma lesão grave no joelho, da qual ainda está a recuperar.