O presidente do Marítimo confirmou que o Sporting de Braga está a negociar a contratação de Nanu. No entanto, Carlos Pereira acrescentou que os dois clubes ainda não chegaram a acordo.



«Há negociações, há diálogo e há vontade do Braga, só que não se aproximam das condições exigidas pelo Marítimo», referiu, citado pelo Lusa.



Além do defesa/ala, também Zainadine e René Santos, dupla de centrais dos insulares, têm clubes interessados na sua contratação, segundo o líder dos insulares.



«É verdade que houve sondagens e ainda há clubes interessados no René Santos, como também houve interesse e abordagens pelo Zainadine, mas os valores têm de ser bem negociados», disse.

O dirigente madeirense não escondeu a vontade de fazer «circulação de ativos», mas defendeu que o clube tem de estar precavido, com «um campeonato atípico à vista».

«Temos de estar precavidos, não podemos colocar todos os nossos ativos em campo, porque depois podemos não ter tempo de fazer aquisições no valor daqueles que nós temos», sublinhou.

Em relação a Ali Alipour, reforço do Marítimo que aguarda o visto para viajar para Portugal, Carlos Pereira afirmou que este deverá chegar na próxima semana.

«Penso que ainda hoje terá o visto, e, no início da próxima semana, já poderá viajar para a ilha da Madeira», concluiu.