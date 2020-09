Mattheus Oliveira assinou na tarde desta quarta-feira o contrato que o vai ligar ao Coritiba até fevereiro de 2021. O médio do Sporting parte sábado para o Brasil, sabe o Maisfutebol, onde jogará na condição de emprestado (sem opção de compra) no atual 15º classificado do Brasileirão.



Ligado aos leões até junho de 2022, Mattheus não entrava nos planos da SAD para a temporada que agora se iniciou. O filho do histórico Bebeto recebeu várias sondagens de Portugal, mas a vontade de estar perto da família - até porque será pai pela primeira vez em breve - levou-o a aceitar o desafio do Coritiba.



No clube brasileiro, Mattheus Oliveira será treinado por Jorginho, um homem que o conhece bem desde os tempos do Flamengo. Mattheus foi orientado pelo antigo lateral direito, colega de Bebeto na seleção do Brasil, no ano de 2013.



Depois de nove anos de ligação ao Fla, Mattheus Oliveira veio para Portugal e fez dois anos e meio de grande nível no Estoril-Praia. O Sporting, na altura liderado por Jorge Jesus, encantou-se pelo seu pé esquerdo e contratou-o em 2017.



Três anos depois, Mattheus só tem quatro jogos oficiais e um golo marcado nos leões, além de duas chemadas ao banco de suplentes já com Rúben Amorim. Nos empréstimos ao Vitória de Guimarães, o médio confirmou tudo o que demonstrara no Estoril: 41 jogos e 4 golos.



Mattheus não faz um jogo oficial desde o dia 19 de maio de 2019, há mais de um ano. No Coritiba, terá a oportunidade de voltar a fazer o que mais gosta.