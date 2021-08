Dyego Sousa está em negociações com o Almería, confirmou o Maisfutebol junto de fonte ligado ao processo.



As negociações entre as duas partes ainda não estão fechadas, mas estão bem encaminhadas e o avançado é esperado ainda esta terça-feira em Espanha.



Lembre-se que o internacional português não joga desde que deixou o Famalicão em janeiro deste ano. O jogador de 31 anos esteve contratualmente ligado aos chineses do Shenzhen nos últimos dois anos.



Em Portugal Dyego Sousa somou passagens por Leixões, Marítimo, Sp. Braga, Tondela, Portimonense, Benfica e Famalicão.