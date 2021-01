Em grande destaque com a camisola do Aalborg, Pedro Ferreira tem a possibilidade de se mudar para a Ligue 1, sabe o Maisfutebol. O médio de 23 anos recebeu um convite do Bordéus e analisa com os seus representantes a transferência para França. A acontecer a mudança, segundo sabemos, a mesma ocorrerá preferencialmente no verão.



O nome de Pedro Ferreira está na base de dados do Bordéus desde a passagem do treinador Paulo Sousa pelo clube. Formado no Sporting, onde jogou durante sete épocas, o centro campista passou depois por Mafra e Varzim, saltando da Póvoa para a Dinamarca em 2020.



No Aalborg é um dos grandes nomes da equipa e integrou, de resto, o onze ideal da liga dinamarquesa no final do ano. Além do Bordéus, Pedro tem vários clubes da I Liga portuguesa interessados e a acompanhar a excelente evolução do futebolista.