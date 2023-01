O presidente do Mafra, José Cristo, assumiu este domingo a despedida do central Ousmane Diomandé, emprestado pelo Midtjylland e que não defrontou a UD Oliveirense, para a II Liga, explicando a ausência do costa-marfinense com a necessidade de evitar «algum azar» que «pudesse estragar o negócio».

Diomandé, de 19 anos, tem sido associado ao Sporting e o diretor-desportivo do Midtjylland, Svend Graversen, já tinha assumido, nos últimos dias, que havia «um grande interesse» no jovem jogador, ainda que sem referir o nome dos leões.

«Sabemos que existem negociações muito avançadas com vários clubes interessados. A ausência deveu-se a uma precaução para evitar que algum azar pudesse estragar o negócio», referiu, na conferência de imprensa após a derrota do Mafra ante a UD Oliveirense, por 3-2, para a 18.ª jornada da I Liga, citado pela imprensa nacional.

«Sinceramente, fico feliz se tudo correr bem para todas as partes. É uma transferência pouco normal na II Liga, com o Mafra a ser o clube que serviu de trampolim a um jogador que, na minha opinião, joga em qualquer equipa do mundo. Além disso, ficarei muito feliz pelas pessoas do Midtjylland, pessoas de bem, que nos querem ajudar», completou.

Em 2022/23, Diomandé leva 17 jogos e um golo pelo Mafra.