Raphael Guerreiro é um dos protagonistas do mercado de transferências, esta quinta-feira.



Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o internacional português tem exames médicos agendados para concluir a mudança para o Bayern Munique. O lateral-esquerdo terminou, lembre-se, contrato com o Borussia Dortmund, mas vai permanecer na Alemanha, mudando-se para a Baviera.



Já o Chelsea continua a arrumar a casa. Os blues estão dispostos a aceitar uma oferta próxima dos 70 milhões de euros do Man. United por Mason Mount, noticia a Sky Sports. A mesma fonte refere que os red devils vão fazer uma última investida pelo internacional inglês e chegar aos valores exigidos pelos londrinos. Em sentido contrário, o Chelsea vai pagar 35 milhões de euros, o cláusula de rescisão, por Nicolas Jackson ao Villarreal.



Edin Dzeko já está em Istambul para assinar pelo Fenerbahçe enquanto a Juventus oficializou a saída de Di María, jogador que está muito perto de regressar ao Benfica. Quem também vai deixar Itália é Justin Kluivert. Fora dos planos de Mourinho, o avançado neerlandês vai ser o primeiro reforço de Iraola, novo treinador do Bournemouth.



Por último, refira-se que o Tottenham está no mercado à procura de um guarda-redes e já tem um alvo definido, informa a Sky Sports. Os spurs ofereceram cerca de 20 milhões de euros ao Empoli por Guglielmo Vicario.



O Maisfutebol vai continuar a levar-lhe todos os rumores e negócios oficiais deste mercado de transferências. Pode acompanhar TUDO, aqui.