Bernardo Silva continua a ser associado ao Barcelona. Em vésperas da partida contra o Arsenal, da Supertaça de Inglaterra, Pep Guardiola falou sobre a possível saída do português e de Kyle Walker, internacional inglês que estava a ser apontado ao Bayern Munique.



«Em relação ao Kyle e ao Bernardo, o que posso dizer? Eles são tão importantes para nós, queremos ficar com eles e vamos fazer tudo... não é como o Gundogan que terminou contrato. Queremos que eles fiquem e eles querem ficar. Vamos fazer tudo [para continuar com eles]. Substituir estes jogadores seria muito difícil. Perdemos dois jogadores incríveis, Gundogan e Mahrez. Nas últimas épocas foram extremamente importantes com golos e assistências nos jogos importantes. Seria muito difícil perdê-los e por isso, vamos fazer tudo para continuar com eles. Eles querem continuar. Eles querem mesmo muito estar aqui», referiu, em conferência de imprensa.



O catalão continuou a falar sobre o tema e deixou uma mensagem ao clube catalão em relação ao jogador formado no Benfica. «Desde o primeiro dia não quero nenhum jogador que não queira estar aqui. É a minha opinião. Quero trabalhar com quem quer estar aqui. Ainda não recebemos uma oferta. Ou uma oferta adequada. Bernardo é nosso jogador, queremos continuar com ele. Se eles [Barça] o querem, têm de apanhar um avião e conversar com o nosso diretor desportivo para haver um acordo. Quando vamos a qualquer lado comprar um jogador, é sempre mais caro 10 ou 15 milhões de euros por ser o Man. City. Se um clube quer um jogador que é importante para nós, tem de fazer uma oferta. Isso não aconteceu. Vamos lutar para renovar-lhe o contrato. É simples», concluiu.



Recorde-se que Guardiola confirmou, esta sexta-feira, que os campeões ingleses e europeus estão perto de fechar a contratação de Gvardiol.