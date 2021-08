O Boavista reagiu rapidamente à saída de Jackson Porozo e garantiu a contratação de Marcelo Djaló. A notícia foi avançada em Espanha e confirmada pelo Maisfutebol.



Trata-se de um defesa central de 27 anos, poderoso fisicamente (1,93 metros) e internacional pela Guiné-Bissau, apesar de ter nascido em Barcelona.



Nas duas últimas épocas, Marcelo esteve nos espanhóis do Lugo, no segundo escalão. Era um futebolista livre.



Apesar desta estabilidade recente, a verdade é que a vida e a carreira de Marcelo Djaló foram agitadas durante vários anos. Nascido em solo catalão, o central jogou em pequenos clubes da região até ser descoberto pelo Real Madrid. Tinha 16 anos.



Ficou três temporadas nos sub19 blancos e depois vestiu as camisolas do Badalona e do Granada. Em 2014, de forma surpreendente, ainda foi contratado - e imediatamente emprestado - pela Juventus.



Passou por mais alguns empréstimos (Girona, Murcia, Lugo) e em 2017 convenceu o Fulham a contratá-lo. Fez quatro partida pelos londrinos e voltou a sair para Espanha. Primeiro para o Extremadura e, finalmente, para o Lugo.



No Boavista será um dos centrais ao serviço de João Pedro Sousa, com Chidozie, Javi Garcia, Tiago Ilori e Rodrigo Abascal.