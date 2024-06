Marco Matias renovou contrato com o Farense, por mais uma época, anunciou o clube algarvio esta sexta-feira.

«Marcos Matias é “Leão de Faro” por mais uma época! É sem dúvida um grande atleta e um grande homem, sendo também um dos nossos capitães, e será um peça fulcral para o nosso grupo e para alcançar os objetivos da próxima época 24/25», pode ler-se no comunicado oficial.

Um dos jogadores com mais minutos desde que chegou a Faro, em 2022/23, Marco Matias já fez um total de 74 jogos, marcou 10 golos e fez 20 assistências com a camisola do Farense. Na temporada passada, com o clube a terminar em 10.º, o extremo fez três golos e seis assistências em 38 partidas.

«Estou muito feliz por continuar a representar este clube que já se tornou na minha casa. Depois de dois anos a alcançar consecutivamente os objetivos principais do clube, está na altura de irmos atrás do terceiro ano consecutivo a atingir o principal objetivo do Farense», destacou o português de 35 anos, em declarações aos canais do clube.

Ao longo da carreira vestiu várias camisolas, entre elas a do Sporting (formação), Varzim, Fátima, Real, V. Guimarães, Freamunde, Sheffield Wednesday, Belenenses SAD e Nacional.