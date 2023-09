O futebolista inglês Mason Greenwood é reforço do Getafe, por empréstimo do Manchester United, confirmou o emblema da liga espanhola, na noite desta sexta-feira.

«O Getafe chegou a acordo com o Manchester United para a chegada de Mason Greenwood por empréstimo por uma temporada», pode ler-se, em comunicado do clube.

O atleta de 21 anos viu a sua saída anunciada do Manchester United há pouco mais de uma semana, sendo que não joga desde janeiro de 2022.

Recorde-se que Greenwood foi preso em janeiro de 2022 devido a denúncias de tentativa de agressão e violação por parte da sua namorada, que posteriormente retirou as acusações, permitindo que o jogador deixasse a prisão, em outubro de 2022.

Após a sua libertação sob fiança em outubro do ano passado e a consequente retirada de todas as acusações em fevereiro de 2023, o clube conduziu uma investigação, ouvindo pessoas envolvidas no caso e avaliando provas que não eram públicas.