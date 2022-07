O Galatasaray detalhou o acordo com o Benfica para a transferência de Haris Seferovic.



Tal como o Maisfutebol noticiou, o clube turco pagou um milhão de euros aos encarnados pelo empréstimo do internacional helvético. O emblema de Istambul pode contratar em definitivo o avançado de 30 anos a troco de 2,5 milhões de euros.



De resto, Seferovic vai auferir 2,3 milhões de euros durante a temporada em que vestir a camisola do Galatasaray, revelou também o gigante turco.