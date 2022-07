Haris Seferovic foi oficialmente apresentado como reforço do Galatasaray e mostrou a sua satisfação por assinar pelo emblema turco.

«Estou muito feliz e orgulhoso por juntar-me a um grande clube como o Galatasaray e por vir viver para uma cidade tão bela como Istambul. Venho para cá com a minha família e quero adaptar-me primeiro, encontrar uma casa para depois poder focar-me nos treinos e nos jogos», afirmou o avançado suíço proveniente do Benfica citado pelos órgãos oficiais do clube turco.

«Mal posso esperar por ver o estádio cheio e e sentir o apoio dos nossos adeptos. O Galatasaray é um grande clube, que joga sempre por títulos», afirmou o internacional helvético, que na última madrugada foi recebido em euforia em Istambul.

Recorde-se que o Galatasaray paga um milhão de euros pelo empréstimo do avançado de 30 anos, tendo, tal como o Maisfutebol escreveu, uma cláusula de compra no valor de 2,5 milhões de euros, que se torna obrigatória quando Seferovic fizer quinze jogos pelo novo clube.