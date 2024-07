O Rio Ave continua a preparação para a próxima temporada com mais reforços. Desta feita, o clube de Vila do Conde anunciou o alemão Ole Pohlmann, do Borussia Dortmund, na tarde desta terça-feira.

Sem precisar detalhes, o clube da I Liga adiantou ter chegado a acordo para a transferência do jogador que tinha contrato até 2025 com os alemães.

Pohlmann tem 23 anos e estava no clube desde 2021, altura em que trocou o Wolfsburgo pelo famoso clube alemão. Jogou atá duas vezes pela equipa principal, na Bundesliga.

Em três épocas, Pohlmann somou 99 partidas, 18 golos e 20 assistências pelos sub-23 do Borussia Dortmund. Agora, estreia-se fora da Alemanha.