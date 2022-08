O técnico do Feyenoord, Arne Slot, assumiu contar com Fredrik Aursnes, médio que tem sido associado ao Benfica, para o jogo inaugural da Eredivisie frente ao Vitesse. No entanto, o treinador de 43 anos não garantiu que o norueguês fique em Roterdão esta temporada.



«O Aursnes treinou connosco hoje e esteve na equipa para domingo. Por isso, não tenho razões para pensar que ele não vai participar no jogo contra o Vitesse. Se chegarem propostas aceitáveis para o clube, os jogadores podem sair. Mas isto aplica-se a quase todos os clubes até ao fecho da janela de transferências, certo?», disse, citado pelo «Telegraaf».



Recorde-se que Ramiz Zerrouki, jogador do Twente, anunciou que se vai mudar para o Feyenoord precisamente para ocupar o lugar de Fredik Aursnes.