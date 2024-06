Pedrinho está cada vez mais próximo de ser jogador do Kocaelispor, depois do clube ter anunciado, esta quinta-feira, um princípio de acordo entre ambas as partes.

«Foi assinado um protocolo preliminar entre o nosso clube e o jogador de futebol profissional Pedro Filipe Barbosa Moreira. Pedrinho virá à nossa cidade para fazer exames de saúde e depois assinar contrato de 2 anos a partir de 1 de julho de 2024», pode ler-se no comunicado oficial.

O médio de 31 anos jogou as duas últimas temporadas no Ankaragücü e agora vai realizar exames médicos no Kocaelispor, de modo a trocar de clube nao pais turco.

Ao longo da carreira já representou também o Freamunde, o Vila Meã, o Paços de Ferreira, o Riga e o Gil Vicente.