Eden Hazard rescindiu contrato com o Real Madrid, informou o clube este sábado.



A ligação entre as duas partes era válida por mais uma época, ou seja, até 2024. No entanto, o emblema espanhol e o internacional belga chegaram a acordo para a cessação do contrato.



Recrutado ao Chelsea em 2019 por mais de 100 milhões de euros, Hazard nunca se afirmou no Bernabéu. Despede-se do Real Madrid com sete golos em 76 jogos e com oito títulos conquistados: uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, duas Ligas espanholas, uma Taça do Rei e duas Supertaças de Espanha.



Esta é a terceira saída oficializada no Real Madrid este sábado depois de Mariano Díaz e de Marco Asensio.