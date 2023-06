Depois de Toni Kroos, o Real Madrid oficializou mais uma renovação para 2023/24: Nacho Fernández.



O internacional espanhol, que recentemente conquistou a Liga das Nações, terminava vínculo com os merengues no fim do mês. No entanto, o defesa de 33 anos vai continuar, pelo menos, mais uma época no Bernabéu.



Há 22 anos no Real Madrid, Nacho percorreu todos os escalões de formação do clube e estreou-se na equipa principal em 2010 pela mão de José Mourinho. Participou num total de 319 jogos, tendo conquistado 23 títulos: cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças de europeias, três Ligas espanholas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha.