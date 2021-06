Kiki Afonso renovou contrato com o Vizela. O clube minhoto anunciou nas redes sociais que prolongou o vínculo com o defesa-esquerdo até 2023.

O jogador de 26 anos fez a maioria da formação no FC Porto, no Padroense e no Rio Ave. Vai para a terceira temporada ao serviço do Vizela, depois de assegurada a subida à Liga.

Na época passada, refira-se, fez dois golos em 33 jogos pelo emblema vizelense.