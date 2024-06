Ricardo Duarte é o novo treinador do Lahti, informou, esta sexta-feira, o clube finlandês.

«Ricardo Duarte é o novo treinador principal do FC Lahti. O novo treinador principal tem 44 anos. O negócio cobre o fim da temporada 2024», pode ler-se no comunicado oficial.

Na temporada passada, o técnico português esteve no Vianense e agora junta-se ao atual 11.º e penúltimo classificado da Finlândia. Ao longo da carreira orientou o AC Oulu, o IF Gnistan, o Vaasa Balloseura e foi coordenador da formação na federação finlandesa.

«Estou muito entusiasmado por voltar à Finlândia e ser treinador do Lahti. É uma das cidades mais importantes do futebol da Finlândia e agora temos a oportunidade de influenciar a sua história. A situação não é fácil, mas a qualidade dos jogadores da equipa é melhor do que a tabela classificativa mostra neste momento. Tenho a certeza de que com trabalho em equipa e dedicação vamos melhorar e deixar todos os adeptos do Lahti orgulhosos da equipa novamente», referiu o português.