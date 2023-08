Depois de meia temporada na Bundesliga, Renato Veiga vai terminar o empréstimo ao Augsburgo, sabe o Maisfutebol.



O emblema alemão não tem condições financeiros para pagar o valor da cláusula de compra o que implicaria que o médio ficasse no até meia da época, ou seja, até dezembro. A vontade do jogador de 20 anos é de aproveitar outras oportunidades, sobretudo em Itália e Inglaterra, e realizar uma época inteira no mesmo clube.



Apesar de ter terminado o empréstimo, Renato Veiga não vai regressar ao Sporting. De resto, o clube leonino mantém expetativas de realizar um encaixe financeiro importante com o atleta.



Formado no emblema verde e branco, Renato Veiga nunca jogou pela equipa principal e aproveitou o empréstimo ao Augsburgo para participar em 13 jogos na Bundesliga.