O Sporting continua a resolver casos de futebolistas que não entram nas contas do treinador Ruben Amorim e acertou a rescisão de contrato com o defesa Tiago Ilori. A informação foi avançada na tarde desta quarta-feira pelo jornal A Bola e confirmada pelo Maisfutebol, junto de fonte próxima do processo.

Com contrato até 2024 e cláusula de 45 milhões de euros, Ilori esteve entre o lote de jogadores que se apresentou em Alcochete apenas a meio de julho, para treinar nas instalações do Sporting e manter a forma enquanto aguardava uma definição para o futuro.

Ilori regressou ao Sporting a meio da época 2018/19 (já tinha estado ligado ao clube entre 2006 e 2013), ao ter sido contratado ao Reading, de Inglaterra. Em época e meia, fez 24 jogos, mas não teve o percurso desejado no passado mais recente em Alvalade: seguiram-se, nas últimas três temporadas, empréstimos a Lorient, Boavista e Paços de Ferreira.

Os verde e brancos resolvem assim mais um dossiê quanto aos jogadores que não estão nos planos para 2023/24, num dia em que, como o nosso jornal noticiou, o médio Sotiris também já tem empréstimo encaminhado para o Olympiakos, com opção de compra.