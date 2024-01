O Nantes abriu conversas com o Boavista por Bruno Onyemaechi e, segundo apurou o Maisfutebol, apresentou no começo desta semana uma primeira proposta de três milhões de euros.

A negociação com o emblema do Bessa está em andamento, mas os franceses trabalham contra o relógio, visto que o mercado de inverno está perto do fim. Por isso, também já começaram a apontar para outras opções na Europa.



Este momento, o lateral-esquerdo axadrezado está com a seleção da Nigéria a disputar a CAN 2023 - os nigerianos dirigidos pelo português José Peseiro vão defrontar a seleção do Camarões nos oitavos de final.

Bruno Onyemaechi, de 24 anos, joga desde 2022 no Boavista, com quem tem contrato até junho de 2026. Em Portugal, também já representou o Feirense e o Vila Real.