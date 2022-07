O FC Porto fez uma sondagem com vista à possível contratação de Gabriel Veron, jogador do Palmeiras.

A informação foi adiantada inicialmente pelo UOL Esporte, e confirmada pelo Maisfutebol. De acordo com a informação apurada, a abordagem inicial dos dragões foi feita por um intermediário, neste sábado.

Campeão mundial de sub-17 em 2019, com o estatuto de melhor jogador da prova, Gabriel Veron é uma promessa do Palmeiras, mas não atravessa o melhor momento do clube. O avançado tem protagonizado alguns episódios polémicos, sendo que ainda esta semana foi multado por ter sido apanhado a beber na antevéspera de um jogo com o São Paulo.

Isso motivou um conselho público de Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras: «Espero que o Veron não desperdice o talento que tem. Não sou eu que corro, que chuto, que passo. Eu sou o homem das coordenadas. Quem tem de fazer o caminho são eles, e digo por experiência própria. Temos de educar», referiu.

Gabriel Veron, de apenas 19 anos, está avaliado em 12 milhões de euros no site especializado Transfermarkt, mas por esta altura é dado como negociável por um valor ligeiramente mais baixo.