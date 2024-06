O extremo português Hélder Ferreira vai prosseguir a carreira no FC Noah, da Arménia, tendo assinado contrato válido para as próximas duas épocas, apurou o Maisfutebol.

Hélder Ferreira, de 27 anos, terminou contrato com o Anorthosis, de Chipre, preparando-se agora para a segunda experiência no estrangeiro. Vai ser treinado pelo compatriota Rui Mota e ter como colega de equipa o também luso Gonçalo Silva, ex-Farense.

Depois de cerca de dez anos de ligação ao Vitória, clube no qual fez grande parte da formação (foi campeão nacional de juvenis em 2014) e onde subiu a sénior, Hélder jogou três épocas no Paços de Ferreira, de 2019 a 2022. Seguiu-se o Anorthosis (71 jogos e 12 golos em dois anos) e, agora, o vice-campeão arménio. Só falta a oficialização do acordo por parte do clube.

O FC Noah vai já disputar em meados de julho a primeira pré-eliminatória da Liga Conferência.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências