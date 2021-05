O Hilal, da Arábia Saudita, apresentou uma oferta a José Morais, que nesse sentido viaja ainda este sábado à noite para a Riade, num voo privado, para reunir domingo com os dirigentes do clube saudita e decidir se aceita a oferta.

O treinador português, que está sem clube desde que deixou o Jeonbuk, da Coreia do Sul, vai conhecer em detalhe a proposta que o Al Hilal tem para lhe apresentar e decidir, sendo que a intenção inicial do clube saudita passa por um contrato até final da época: ou seja, por quatro jogos.

Recorde-se que o Al Hilal divide a liderança do campeonato saudita com o Al Shabab, numa altura em que faltam quatro jornadas para o final da temporada. José Morais teria, caso aceite a oferta, de fazer um bom trabalho, o que passa por ser campeão, para ter perspetivas de futuro.

Vale a pena também lembrar que, desde que despediu o romeno Razvan Lucescu, e entregou o comando técnico ao brasileiro Rogério Micale, até então treinador dos juniores, o Al Hilal, que já teve Jorge Jesus como treinador, já tentou vários portugueses, como o Maisfutebol escreveu.

Falou duas vezes com Abel Ferreira, que tem contrato com o Palmeiras, tentou Marco Silva, que dá preferência a um projeto na Europa, e sonhou também com Pedro Martins, mas o treinador está preso a um contrato com o Olympiakos.