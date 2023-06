As equipas da Liga portuguesa estão de férias, mas o mercado de transferências não tem períodos de descanso.

Nesta sexta-feira, as principais informações giram em torno de Otávio (FC Porto), Cher Ndour (Benfica) e o Sp. Braga, particularmente ativo nos últimos dias.

O empresário de Otávio falou publicamente sobre o alegado interesse do Inter de Milão, enquanto Cher Ndour disse oficialmente adeus ao Benfica.

O Sp. Braga, por seu turno, vai adiantando serviço com entradas e saídas. Nas últimas horas, foram oficializadas as saídas definitivas de Iuri Medeiros para o Al-Nassr do Dubai e de Francisco Moura para o Famalicão, para além da contratação de um jovem brasileiro:

