Leonardo Bonucci vai prosseguir a carreira no Union Berlim.



O clube alemão deu conta da chegada do defesa sem adiantar a duraçaõ do vínculo. Fora dos planos da Juventus, o internacional italiano, vencedor do Euro 2020, vai viver a primeira experiência fora de Itália após passagens por Bari, Inter, Treviso, Pisa, Génova, Juventus e AC Milan.



Bonucci, de 36 anos, junta-se assim à equipa do português Diogo Leite que vai defrontar o Sp. Braga na fase de grupos da Champions.