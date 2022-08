O futebolista belga Charles De Ketelaere é reforço do Milan para as próximas cinco temporadas, confirmou na noite desta terça-feira o clube italiano.

«O AC Milan tem o prazer de anunciar que adquiriu os direitos desportivos do futebolista Charles De Ketelaere do Club Brugge. O futebolista assinou contrato até 30 de junho de 2027 e vai vestir a camisola com o número 90», refere o atual campeão de Itália, em comunicado.

