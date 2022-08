Charles De Ketelaere aterrou esta noite em Itália e foi recebido por uma multidão de adeptos do Milan à porta do aeroporto.

Antes de entrar no carro em que depois seguiu viagem, o jovem belga acenou aos fãs e soltou um «olá». Vários adeptos ainda tentaram aproximar-se do ex-Club Brugge quando este já estava dentro do automóvel.

O jogador de 21 anos, segundo a imprensa italiana, vai custar 32 milhões de euros (mais três milhões em objetivos) e assinar um contrato de cinco anos com o Milan. Para esta terça-feira, estão previsto os habituais exames médicos e a assinatura do vínculo com o clube rossonero.

De Ketelaere disputou 49 jogos e marcou 18 golos, além de ter anotado 10 assistências em 2021/22.

A chegada de De Ketelaere a Milão: