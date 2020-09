O Farense recrutou Madi Queta ao FC Porto.



O extremo deixa os dragões, clube pelo qual tinha renovado há cerca de um ano, e assina em definitivo pelos algarvios. O jogador de 21 anos rubricou um contrato válido para os próximos três anos.



Queta, nascido na Guiné Bissau, é internacional pelas seleções jovens de Portugal e chegou a fazer a pré-época com a equipa principal dos azuis e brancos no ano passado. Em 2019/20 disputou fez 25 jogos pela formação B dos portistas.



O jogador torna-se assim no 12.º reforço do Farense para a nova temporada.