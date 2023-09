Altay Bayindir foi confirmado, esta sexta-feira, como novo jogador do Man. United.



Segundo informam os red devils, o guarda-redes chegou a Old Trafford depois de quatro temporadas no Fenerbahçe e assinou um contrato válido por quatro anos com outro de opção. O jogador de 25 anos despede-se do gigante turco com 166 partidas disputadas.



O internacional turco, que vai disputar a titularidade da baliza do clube inglês com Onana, torna-se assim no quarto reforço de verão do United depois de Mount, do próprio Onana e de Hojlund.