Apesar de ter renovado contrato até 2028, Afonso Moreira pode deixar o Sporting neste mercado de janeiro.



Segundo adiantou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol, os leões estão a negociar com o Gil Vicente o empréstimo do extremo de 18 anos. No entanto, os dois clubes ainda não chegaram a uma plataforma de entendimento, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal.



Afonso Moreira foi utilizado por Ruben Amorim em três ocasiões na presente época, além de ter participado em oito jogos da equipa B do Sporting.



