Tiago Ilori vai prosseguir a carreira no Lorient por empréstimo do Sporting, sabe o Maisfutebol.

Segundo foi possível apurar, o negócio está muito perto de ser concretizado.

A poucos dias do fecho do mercado de inverno, o Sporting resolve assim um dos dossiers dos excedentários: contratado há dois anos, o defesa-central perdeu espaço com a chegada de Ruben Amorim e esta época nem integrou a equipa principal, trabalhando com a equipa B dos leões.

Agora, vai prosseguir a carreira em França, onde já havia jogado em 2014/15, ao serviço do Bordéus. Com formação concluída em Alcochete, Ilori mudou-se muito novo para o Liverpool, mas nunca se impôs nos reds. Somou sucessivos empréstimos a Granada, Bordéus e Aston Villa, antes de mudar-se para o Reading em definitivo. Voltou ao Sporting no início de 2019, mas em dois anos fez apenas 24 jogos, sem qualquer golo apontado.