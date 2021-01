O Conselho de Disciplina da federação abriu um processo de inquérito aos falsos positivos de Sporar e Nuno Mendes, do Sporting, depois de queixa apresentada por outra sociedade desportiva.

Em comunicado, o CD diz em causa está a alegada «violação de dever de isolamento relativo à doença Covid-19, por parte de jogadores».

Apesar de o documento não referir os nomes dos clubes, o Maisfutebol sabe que o FC Porto é o autor da queixa e o Sporting o visado.

Nuno Mendes e Sporar testaram positivo a covid-19 antes do jogo com o Rio Ave, para o campeonato, mas antes da meia-final da Taça da Liga com os portistas, o responsável clínico dos leões veio a público afirmar que se tratavam de dois falsos positivos.

Essa explanação, levou a que o FC Porto emitisse um comunicado, no qual acusou o rival de «atentado á saúde pública». A resposta de Alvalade, também na mesma forma, apontava o dedo a uma «pressão inaceitável» por parte dos dragões.

No final do jogo FC Porto-Sporting da Taça da Liga, o presidente leonino, Frederico Varandas, afirmou categoricamente que, como médico, tinha a certeza que os dois jogadores estavam não estavam infetados.

Nuno Mendes e Sporar não jogaram a partida com os dragões e Varandas justificou a ausência com um atraso na resposta da UNILABS, a entidade que testou os dois jogadores e cujos resultados seriam os 'falsos positivos', à Direção Geral da Saúde. Condição essencial para os dois atletas jogarem o encontro. A própria DGS confirmou esse cenário, já depois de uma troca de declarações entre responsáveis leoninos e do laboratório.