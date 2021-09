O Benfica oficializou a saída de João Ferreira para o Vitória de Guimarães, tal como o Maisfutebol avançou em tempo oportuno.



De acordo com os encarnados, a cedência é válida até ao final da temporada 2021/22. O lateral-direito, de 20 anos, está nas águias desde 2014 e percorreu todas as etapas da formação até se estrear como sénior a 21 de novembro de 2020 no jogo da Taça de Portugal contra o Paredes.



João Ferreira tem, lembre-se, contrato com o Benfica até 2026.



O Vitória informa, por sua vez, que fica com opção de contratar o jogador em definitivo a troco de cinco milhões de euros.