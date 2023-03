O Países Baixos-Argentina não foi tenso apenas durante os 120 minutos mais desempate por penáltis. O ambiente manteve-se quente após o jogo que apurou a albiceleste para as meias-finais, com Lionel Messi num bate-boca azedo com Wout Weghorst, autor dos dois golos dos neerlandeses.

Agora, quase quatro meses após aquela noite no Estádio Lusail, a FIFA divulgou num documentário imagens inéditas da tensão, do túnel à zona de entrevistas rápidas, sendo possível perceber melhor o que se passou.

As imagens mostram Weghorst a ficar de mão estendida enquanto o craque da albiceleste saía do campo abraçado a Memphis Depay.

A seguir, o avançado explicou-se a Aguero, Lautaro e Lisandro Martínez. «Eu estava à espera dele e queria cumprimentá-lo. E ele faz aquilo. É uma falta de respeito», lamentou-se.

Weghorst acabou por ficar de fora a observar Messi enquanto este falava na zona de entrevistas rápidas. Foi aí que o argentino soltou a célebre frase: «¿Que mirás, bobo?»