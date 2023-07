O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu que é uma sensação estranha ver Lionel Messi a jogar nos Estados Unidos, ao serviço do Inter Miami.

Em declarações à ESPN, o dirigente do Barça confessou que o internacional argentino esteve perto de regressar ao clube, mas que preferiu ir para um campeonato menos mediático.

«É um sentimento estranho. Identificamos o Messi com o Barcelona. Acho que é a maneira como a maioria dos adeptos vê o Messi, porque esteve a maior parte da carreira no Barça», começou por dizer.

«Mas respeitamos a sua decisão e desejamos-lhe o melhor para o futuro. Queremos o melhor para os nossos jogadores. Ele veio para o Barcelona quando era criança, com 14 anos, e passou 20 anos connosco. Espero que seja muito feliz em Miami», acrescentou.

Laporta deu ainda mais detalhes sobre as negociações que houve com Messi: «Esteve muito perto. Tínhamos de gerir a nossa situação financeira, por isso precisávamos de tempo. No final, chegámos a um acordo com a La Liga que nos dava permissão para o contratar.»

«Mas o Leo vinha de uma situação em Paris onde esteve debaixo de muita pressão. O pai dele disse-me que ele precisava de ir para um sítio onde não houvesse tanta pressão, e no Barça esse não seria o caso, por causa do significado do regresso do nosso herói», concluiu.