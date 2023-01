Um envelope com haxixe foi enviado em correio normal para o Brasil com a morada do treinador André Villas-Boas no remetente, avançou o Correio da Manhã e confirmou a TVI.

A quantidade de droga «era pequena».

Nesta altura, a Polícia Judiciária investiga o caso que envolve os dados de mais duas pessoas e também se pode estar em causa uma cilada ao antigo treinador do Futebol Clube do Porto, que é apontado à sucessão de Pinto da Costa como presidente dos dragões.

Villas-Boas, de 45 anos, não treina desde 2020/21, a última época em que orientou o Marselha.