Um grupo de investigadores está mais perto de criar uma pílula masculina não hormonal, de efeito rápido e temporário, depois de se ter chegado à inibição temporária da enzima responsável pela mobilidade dos espermatozoides.

O estudo foi publicado na terça-feira, na revista Nature Communications, lançando as bases para uma pílula masculina que não é hormonal e cujo efeito é reversível ao final de algumas horas. Caso os ensaios clínicos continuem a dar provas de eficácia, a pílula masculina pode, em breve, tornar-se uma realidade.

Os testes tiveram êxito em ratinhos e não envolvem hormonas, ao contrário do que acontece com a pílula feminina. Os cientistas assinalam que esta será, precisamente, uma vantagem deste contracetivo, ao não interferir com os níveis de testosterona, nem causando efeitos secundários por insuficiência da hormona masculina.

Os investigadores assinalam que não foram observadas «anormalidades» nos ratinhos, na sequência de uma administração contínua durante 42 dias.

A ideia dos cientistas, assinala a BBC, é que os utilizadores possam tomar um comprimido cerca de uma hora antes da relação sexual. O efeito da pílula será temporário: os testes em ratinhos mostraram que os espermatozoides ficam parados apenas durante algumas horas e que a eficácia do comprimido desaparece ao fim de um dia. Isto porque os cientistas conseguiram inibir temporariamente o funcionamento de uma enzima que é fundamental para a mobilidade do esperma, o adenilato ciclase solúvel (sAC).

Leia mais na CNN Portugal

Segundo o estudo, financiado pela agência do governo norte-americano dedicado à investigação na área da biomédica e saúde pública (US National Institutes of Health), uma única dose do medicamento, batizado de TDI-11861, imobilizou espermatozoides antes, durante e depois do acasalamento dos ratinhos.

Uma das investigadoras envolvidas no estudo, Melanie Balbach, garante que se trata de um contracetivo promissor, reversível e fácil de usar. Segue-se testes em coelhos, antes de ensaios clínicos em humanos.

«Se os ensaios nos ratinhos forem replicados em humanos com o mesmo nível de eficácia, então esta pode muito bem ser a abordagem de um contracetivo masculino que procurávamos», disse Allan Pacey, professor de Andrologia na Universidade de Sheffield, à BBC.