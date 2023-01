A chuva forte que se fez sentir de forma rápida este sábado, no Porto e em Vila Nova de Gaia, causou inundações em várias ruas.

No distrito do Porto, onde o aviso laranja para a precipitação vigorou das seis às 12 horas, houve registo de cheias e ruas alagadas.

No centro do Porto, a Estação de Metro de São Bento está fechada porque foi afetada pela enxurrada que se fez sentir na rua das Flores, apurou a CNN Portugal no local.

A Polícia Municipal cortou ainda a rua Mouzinho da Silveira.

Em Vila Nova de Gaia, vários carros acabaram retidos pelas águas. Há ainda relatos de garagens inundadas, depois da forte chuvada ao final da manhã.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga saíram às 12 horas do aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, passando a aviso amarelo até às 18 horas de domingo, de acordo com a informação disponível no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Apesar de terem passado a aviso amarelo na precipitação, os distritos e Braga, Porto e Viana do Castelo voltam a estar sob aviso laranja entre as seis e as 12 horas por causa da precipitação forte.