Antes de se apresentar na primeira pré-temporada como jogador do Liverpool, o ex-Benfica Darwin Núñez goza alguns dias de férias no Dubai na companhia do croata Ivan Rakitic.

Os dois jogadores partilharam fotografias de momentos relaxantes nos Emirados Árabes Unidos, quer a bordo de um barco, quer num restaurante, sempre ao lado das companheiras.

A ligação entre o novo craque do Liverpool e o jogador do Sevilha tem precisamente origem nos laços de amizade entre Raquel Mauri, esposa de Rakitic, e Lorena Mañas.

Lorena Mañas, de 31 anos, é atual companheira do uruguaio e ex-mulher de Aleix Vidal, futebolista que coincidiu com Rakitic no Barcelona e que também passou pelo Almería, assim como Darwin.