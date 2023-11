É uma das cenas mais emblemáticas de 'O Lobo de Wall Street', famoso filme de Martin Scorsese: a personagem interpretada por Leonardo Di Caprio a tentar conduzir até casa sob o efeito de drogas. Pensa que a viagem correu bem, mas na realidade não foi isso que aconteceu.

Martin Scorsese colocou um duplo ao volante de um Lamborghini Countach 25th anniversary (uma raridade, já que foram produzidos apenas 658 em todo o mundo, para assinalar o aniversário da marca) e disse-lhe que embatesse noutros carros, passeios e em postes. Não com uma réplica, mas com um Countach verdadeiro.

Apesar de tudo, o realizador achou que as marcas no carro não eram assim tão fortes e decidiu fazer mais alguns estragos no Lamborghini com a ajuda de outros carros e um camião de reboque. O resultado é o que se vê nas imagens.

Este Lamborghini Countach, de 1989, foi agora vendido em leilão, no Grande Prémio de F1 de Abu Dhabi. O preço: 1,350 milhões de dólares, pouco mais de 1 milhão e 200 mil euros.

Além do carro, o lote incluía uma cadeira de realizador e uma claquete, assinadas por Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio e Margot Robbie. E ainda a roupa que Di Caprio usou na conhecida cena com o carro. Sem esquecer um certificado da originalidade desta unidade.

O carro não está em condições de ser conduzido, mas não deixa de ser uma peça de coleção única, que valeu mais de 1,2 milhões de euros!

Se estiver interessado em algo semelhante e tiver algum dinheiro disponível, talvez ainda vá a tempo. Este foi um dos dois Lamborghini Countach usados durante as filmagens. O outro escapou ileso e também será vendido em leilão, em dezembro.

The wrecked Lamborghini featured in 'The Wolf of Wall Street' has been sold for $1.35m at auction at the Abu Dhabi GP 😲 pic.twitter.com/1pAKHHQlrO