Mauro Icardi tem sido mais falado pela vida conjugal do que os feitos nos relvados. Mas não parece muito preocupado com isso.



Depois de ter jogado três minutinhos na vitória do PSG em Bordéus, o avançado argentino chegou a casa e tinha um cenário invejável à espera.



«Que bonito chegar a casa depois de um jogo e ter à espera a minha mulher acordada, a piscina e uma cerveja bm fria.»



Depois dos rumores da separação com Wanda Nara e todos os escândalos que os envolveram, Icardi mostra que o lar voltou a unir o sossego ao luxo.