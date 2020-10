Se mais feitos fossem necessários, eles aí estão: Diogo Jota entrou definitivamente para a história do Liverpool. O português apontou o golo 10 mil dos Reds, numa noite em que foi titular e abriu caminho ao triunfo sobre o Midtjylland por 2-0.

Num jogo em que Jurgen Klopp deixou no banco a habitual frente de ataque composta por Salah, Firmino e Mané, lançando nos seus lugares Minamino, Origi e Diogo Jota, a primeira parte foi globalmente pobre e terminou sem golos.

No segundo tempo, Klopp recorreu à artilharia pesada. Começou por lançar Wijnaldum e mais tarde juntou-lhe Sadio Mané e Salah. Tudo isto ainda antes da hora de jogo. Nessa altura, porém, já o Liverpool ganhava, graças ao golo de Diogo Jota: aos 56 minutos, o português aproveitou um bom cruzamento de Alexander-Arnold e finalizou ao segundo poste para o fundo da baliza.

Depois disso, o Liverpool passou por dois ou três sustos, em situações em que o Midtjylland ameaçou a baliza de Alisson: o guarda-redes fez, aliás, uma excelente exibição.

Jurgen Klopp retirou então de campo Diogo Jota, para lançar Firmino, aos 81 minutos, e foi apenas nos descontos que o Liverpool descansou: Salah sofreu uma falta dentro da área, que ele próprio finalizou da marca de penálti para o 2-0 final.

Com este triunfo, o Liverpool conta por vitórias os dois jogos realizados e soma seis pontos, liderando o Grupo D, com mais dois pontos do que a Atalanta. O Ajax tem apenas um ponto e o Midtjylland segue na última posição com duas derrotas e sem qualquer ponto.