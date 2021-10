Em grande forma no Milan, Rafael Leão será uma das maiores ameaças à defesa do FC Porto no jogo entre as duas equipas, agendado para esta terça-feira.

O avançado, que recentemente somou a primeira internacionalização pela Seleção Nacional, regressa a Portugal para um jogo difícil no Estádio do Dragão.

«Frente ao FC Porto é sempre difícil. Para nós é uma final, temos de vencer e somar pontos para seguir em frente», começou por dizer, em conferência de imprensa, citado pela Gazzetta dello Sport.

A viver porventura o melhor momento como jogador do Milan, Leão reconhece que agora está mais regular.

«Agora estou mais regular, mas o crédito para isso vai para os meus colegas de equipa e o treinador. A Serie A é um campeonato difícil, senti diferença em relação à Liga portuguesa», confessou.

«Estou no Milan para crescer, aqui há jogadores experientes que me ajudam a melhorar todos os dias. O treinador e os dirigentes deram-me confiança e sinto que posso fazer a diferença em todos os momentos dos jogos, driblar adversários ou criar uma assistência ou um golo», atirou.