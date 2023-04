O Milan-Nápoles da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões foi bem quentinho, como se esperava.

A equipa milanesa venceu por 1-0 e o Nápoles ainda perdeu Anguissa, que viu dois cartões amarelos em quatro minutos e vai por isso falhar a segunda mão.

No final do encontro, Luciano Spalletti defendeu que a expulsão de Anguissa foi injusta, e contrapôs com a ausência de cartão para Rafael Leão, que destruiu uma bandeirola de canto após falhar um golo.

«Lamentamos a ausência do Frank no próximo jogo, porque é injusto que ele não esteja na segunda mão», disse o técnico que também não vai contar com o coreano Kim Min-Jae, que completou um ciclo de cartões amarelos.

«Estamos a falar de gestos agressivos, mas não querem falar de Leão? Então pode pontapear-se as bandeiras? Agora vamos dizer às crianças que podem fazer este tipo de coisas sem qualquer punição? É um gesto antidesportivo», acusou.

Veja o lance no vídeo associado a este artigo.